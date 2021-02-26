Юрист Черчесова Агузаров о премиальных в сборной: «Такая чушь. Это просто непрофессионально»

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу Sports.ru товарищеские матчи (сборные) Алан Агузаров деньги Футбол

Алан Агузаров, оказывающий юридическое сопровождение главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, прокомментировал информацию о размере премиальных, которые получает тренерский штаб команды за товарищеские матчи.

«Буду знать, что есть такой телеграм-канал Baza, который не нужно читать. Могу понять, конечно, что всем нравиться сложно – в том числе тренеру нашей сборной и его тренерскому штабу, но писать такую чушь…

Ладно бы еще было что-то близкое к правде, а так – это просто непрофессионально», – заявил Агузаров.

Ранее появилась информация о том, что Черчесов и его штаб получают по 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах, а около 10 млн – за ничьи.

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