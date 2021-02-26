Юрист Черчесова Агузаров о премиальных в сборной: «Такая чушь. Это просто непрофессионально»

, оказывающий юридическое сопровождение главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, прокомментировал информацию о размере премиальных, которые получает тренерский штаб команды за товарищеские матчи.

«Буду знать, что есть такой телеграм-канал Baza, который не нужно читать. Могу понять, конечно, что всем нравиться сложно – в том числе тренеру нашей сборной и его тренерскому штабу, но писать такую чушь…

Ладно бы еще было что-то близкое к правде, а так – это просто непрофессионально», – заявил Агузаров.

Ранее появилась информация о том, что Черчесов и его штаб получают по 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах, а около 10 млн – за ничьи.