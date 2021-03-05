«Месси должен был перебить пенальти. Верратти вбежал в полукруг раньше времени». Итурральде Гонсалес о судействе

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Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес прокомментировал обстоятельства исполнения пенальти форвардом «Барселоны» Лионелем Месси в матче с «ПСЖ» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ВАР совершил одну из самых больших ошибок. Пенальти следовало перебить, поскольку до удара в полукруг перед штрафной площадью устремился Верратти.

Он вбежал в штрафную по центру, смог принять отскочивший мяч и вынести его за пределы поля.

Эпизод с преждевременным забеганием следовало пересмотреть, но судьи следили лишь за вратарем», – заявил экс-рефери.

Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Энтони Тэйлора.

Изображение: кадр из трансляции BT Sport

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