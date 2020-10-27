Алана Мамаева доставлена в больницу из-за отравления таблетками. Полиция начала проверку («Р-Спорт»)

Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, была доставлена в больницу в Москве из-за отравления таблетками.

«Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками, проводится проверка», – сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее Мамаева в инстаграме сообщила, что уличила супруга в измене, совершенной во время его нахождения в Испании на сборах с «Ростовом».

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