Иванов назначен на матч «Динамо» – «Спартак», Мешков – на игру «Зенита» и «Ахмата»

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Стали известны арбитры матчей 22-го тура российской Премьер-лиги.

12 марта

«Химки» – «Ростов»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Александр Гончар.

13 марта

«Урал» – «Ротор»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Алексей Ширяев; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Евгений Кукуляк; АВАР – Валентин Мурашов; инспектор – Игорь Синер.

«Арсенал»ЦСКА: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Дмитрий Чельцов; инспектор – Николай Иванов.

14 марта

«Уфа» – «Рубин»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Александр Богданов; резервный судья – Артем Чистяков; ВАР – Станислав Васильев; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

«Тамбов» – «Краснодар»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Егор Болховитин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Воронцов; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Геннадий Куличенков.

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