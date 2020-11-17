Михаил Вилков: «Сидишь себе тихо, вдруг миллиардеры начинают говорить: на матч можно не выходить, если Вилкова назначат»

Футбольный судья рассказал, почему чаще всего судил матчи с участием .

– Вы обслуживали матчи с участием «Зенита» 36 раз – больше, чем любую другую команду. Просто совпадение?

– Ну, не я же себя назначаю на матчи. Есть порядка 170-180 игр, основная масса – Питер против Москвы. У нас было время, когда судей с региона было всего 4-5 человек, и мы по несколько раз за сезон судили эти матчи. Это только лишь из-за этого. Плюс у нас много арбитров из Питера, которые не могут судить «Зенит», вот и все.

В концовках чемпионата делают так, чтобы москвичи не судили «Зенит», чтобы не было всяких домыслов. Это нормальная практика. Прошлой весной я, кстати, достаточно продолжительно время не судил ни «Спартак», ни «Зенит».

Сидишь себе тихо, никого не трогаешь, вдруг про тебя миллиардеры начинают говорить: мол, на матч можно не выходить, если Вилкова назначат.

– Как относитесь к таким людям? С улыбкой?

– Приятно, когда про тебя знают богатейшие люди страны. Я-то знаю, что никто не хочет специально кого-то обидеть. А вообще бывало много случаев, – сказал Вилков.