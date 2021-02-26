Фанаты «ПСЖ» сравнили Шакиру с проституткой на баннере перед игрой с «Барсой»

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Фанаты «ПСЖ» подготовили оскорбительный баннер к домашней игре с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Шакира из Ла-Жункеры», – такая надпись была представлена на одном из полотнищ, с которыми выступили болельщики французского клуба в преддверии матча.

Поп-исполнительница Шакира состоит в браке с защитником «Барселоны» Жераром Пике.

Ла-Жункера – это населенный пункт, расположенный в Каталонии, на границе Испании и Франции. В 2010 году газета The New York Times писала, что в Ла-Жункере открылся один из крупнейших борделей в Европе. Отмечалось, что многие клиенты, желающие воспользоваться услугами секс-работниц, приезжали туда именно из Франции.

Группа фанатов «ПСЖ» выступила с рядом баннеров, среди которых было и оскорбление в адрес Шакиры, 8 марта – в Международный женский день.

PR-служба клуба негативно оценила действия болельщиков: «ПСЖ» решительно и недвусмысленно осуждает такие посылы, считая их абсурдными и совершенно неуместными».

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