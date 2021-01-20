Неймар снова звонил Месси, чтобы убедить Лео перейти в «ПСЖ»

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Будущее нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, срок контракта которого с клубом истекает летом, остается неопределенным.

Форвард «ПСЖ» Неймар очень хочет видеть аргентинца в составе парижан. Бразилец снова звонил игроку «Барсы», чтобы убедить его присоединиться к «ПСЖ», пишет Mundo Deportivo со ссылкой на L’Équipe.

Неймар рассказывал аргентинцу, как хороша жизнь в Париже, а также описывал ему преимущества жизни в этом городе.

О том, что бразилец звонил Месси и описывал достоинства жизни в столице Франции, уже сообщалось в середине февраля.

Неймар о воссоединении с Месси: «В следующем году мы должны это сделать»

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