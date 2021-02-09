Черчесов советовал иностранным коллегам «Спутник V»: «Лучшая вакцина на сегодняшний день»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, недавно завершивший вакцинацию от коронавируса, рассказал, что советовал иностранным коллегам российскую вакцину «Спутник V».

«Многие тоже переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали.

Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит «Спутником V», и все как-то сдвинулось с места.

Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться», – сказал Черчесов.