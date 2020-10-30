Геннадий Орлов: «Денисов был прав и в «Анжи», и в истории с Черчесовым. Аплодирую ему как человеку»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о бывшем полузащитнике «Зенита» и сборной России Игоре Денисове.

« сейчас живет в Москве. Играть он не собирается. Его звал . Мне тренер команды Талалаев сказал, что приглашал летом Игоря на позицию опорника. Ему давали хороший оклад, но он сказал: «Нет, больше играть уже не буду».

Денисов решил для себя и все. Он поиграл, у него прекрасная футбольная карьера. Везде, где играл, им все были довольны. Удивительный опорный полузащитник.

Да, поругался в . Но он-то прав! Правда была на его стороне. Я потом разговаривал с футболистами, которые были рядом. Они говорят: «Денисов прав». И в истории с Черчесовым в Игорь тоже был прав. У него своя правда. Игрокам с обостренным чувством справедливости очень трудно существовать. Такой характер. Я ему как человеку аплодирую. Игорь все равно выходил и доказывал, что он игрок, это самое главное.

Думаю, в Москве Денисов остался ради детей. У него там дети пошли в школу. Правда, не разговаривал с ним на эту тему. Как игрок он мне симпатичен. Боевая единица!» – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».