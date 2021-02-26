У Роналду по 4 гола в двух последних сезонах ЛЧ. В «Реале» он забивал не меньше 6 мячей

Нападающий Криштиану Роналду в этом сезоне забил 4 гола в за , вылетевший из турнира на стадии 1/8 финала.

Все 4 результативных удара португалец нанес на групповом этапе. Он забил по голу в матчах с «Ференцварошем» (2:1) и киевским «Динамо» (3:0), а также дважды отправил мяч в сетку ворот с пенальти во встрече с «Барселоной» (3:0).

В прошлом сезоне Роналду тоже забил 4 мяча в Лиге чемпионов за «Ювентус», а в позапрошлом на счету нападающего туринской команды было 6 результативных ударов.

До перехода в итальянский клуб форвард на протяжении 9 лет выступал за . В испанской команде Роналду забивал не менее 6 голов в каждом розыгрыше Лиги чемпионов.

Сезон-2009/2010: 7 голов всего, 1 в плей-офф, 6 сыгранных матчей.

Сезон-2010/2011: 6 голов всего, 2 в плей-офф, 11 сыгранных матчей.

Сезон-2011/2012: 10 голов всего, 7 в плей-офф, 10 сыгранных матчей.

Сезон-2012/2013: 12 голов всего, 6 в плей-офф, 12 сыгранных матчей.

Сезон-2013/2014: 17 голов всего, 8 в плей-офф, 11 сыгранных матчей.

Сезон-2014/2015: 10 голов всего, 5 в плей-офф, 12 сыгранных матчей.

Сезон-2015/2016: 16 голов всего, 5 в плей-офф, 12 сыгранных матчей.

Сезон-2016/2017: 12 голов всего, 10 в плей-офф, 13 сыгранных матчей.

Сезон-2017/2018: 15 голов всего, 6 в плей-офф, 13 сыгранных матчей.

Детальную статистику нападающего можно посмотреть здесь.

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