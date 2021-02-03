Цель «Барсы» – подписание Агуэро и Гарсии. Остальные трансферы зависят от финансового положения клуба

Стало известно, каких игроков новое руководство «Барселоны» считает приоритетным усилением для команды в летнее трансферное окно.
Список потенциальных новичков сократился до двух имен: Серхио Агуэро и Эрик Гарсия. Оба игрока «Манчестер Сити» станут свободными агентами летом.
Остальные сделки зависят от финансового положения «Барселоны», пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.
Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже контактировал с агентами Агуэро. Футболист готов снизить зарплату ради перехода в «Барсу».