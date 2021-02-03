Цель «Барсы» – подписание Агуэро и Гарсии. Остальные трансферы зависят от финансового положения клуба

Стало известно, каких игроков новое руководство «Барселоны» считает приоритетным усилением для команды в летнее трансферное окно.

Список потенциальных новичков сократился до двух имен: и . Оба игрока станут свободными агентами летом.

Остальные сделки зависят от финансового положения «Барселоны», пишет журналист Mundo Deportivo Франсеск Агилар.

Ранее сообщалось, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже контактировал с агентами Агуэро. Футболист готов снизить зарплату ради перехода в «Барсу».