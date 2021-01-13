Пеп Гвардиола: «Гарсия будет играть за «Барселону». Эрик – топ-футболист»

Главный тренер заявил, что защитник Эрик Гарсия перейдет в «Барселону».

« мне как сын. В прошлом году он был нашим лучшим защитником после локдауна. Он никогда не ошибался и играл в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Он будет играть за «Барселону». Эрик не средний игрок, это топ-футболист.

Я не включал его в состав на последние две игры, и это разбивало мне сердце. Вот почему всем тренерам так тяжело. Вы не представляете, что это значит», – сказал Пеп.

Контракт 20-летнего испанца с «горожанами» рассчитан до конца сезона. Сообщалась, что «Барса» уже договорилась с Гарсией об условиях личного контракта.

Гарсия провел лишь 3 матча в этом сезоне. Его статистику смотрите здесь.

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