Пеп Гвардиола: «Гарсия будет играть за «Барселону». Эрик – топ-футболист»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что защитник Эрик Гарсия перейдет в «Барселону».

«Эрик Гарсия мне как сын. В прошлом году он был нашим лучшим защитником после локдауна. Он никогда не ошибался и играл в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Он будет играть за «Барселону». Эрик не средний игрок, это топ-футболист.

Я не включал его в состав на последние две игры, и это разбивало мне сердце. Вот почему всем тренерам так тяжело. Вы не представляете, что это значит», – сказал Пеп.

Контракт 20-летнего испанца с «горожанами» рассчитан до конца сезона. Сообщалась, что «Барса» уже договорилась с Гарсией об условиях личного контракта.

Гарсия провел лишь 3 матча АПЛ в этом сезоне. Его статистику смотрите здесь.

Защитник, который подсказал Пепу схему «Уотфорда», уже учится на тренера. Гвардиола сравнивает его с Бускетсом

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