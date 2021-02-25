Невилл о «Ливерпуле»: «Это не спад, это крах. Ощущение, что они потеряли вообще все, что у них было»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о проблемах, которые испытывает «Ливерпуль» в этом сезоне.

«Насколько плох «Ливерпуль»? Очень плох... Когда я говорю это, то сравниваю это с той игрой, что они показывали раньше. Нам всем нравятся разные стили игры. Если бы я мог выбрать между «Манчестер Сити» трех последних лет и , то я точно выбрал бы «Ливерпуль».

Они показывали выдающийся футбол и достигли невероятных высот. Несколько недель назад я говорил, что небольшой спад – это нормально. Но это не спад, это крах. В данный момент они выглядят печально во всех отношениях.

Не знаю, что это такое. Уверен, что они не паникуют, убежден, что у есть достаточный опыт и мастерство. Он знает, что ему нужно довести команду до финиша. Клоппу нужно перешагнуть через этот сезон, переползти через финишную черту.

Когда сезон завершится, у них будет время, чтобы перегруппироваться. Но потом ты думаешь, что скоро чемпионат Европы, вскоре после которого начнется новый сезон. У игроков Клоппа не будет времени на отдых.

Им нужно убедиться, что тот вред, который был нанесен их уверенности в себе, не является долгосрочным. Они выиграли Премьер-лигу в прошлом сезоне, дошли до финала Лиги чемпионов и выиграли турнир год назад, проиграв до этого. Ведь это тот же самый состав.

Нельзя добиться этого и сделать то, что они сделали с «Сити», когда боролись с ними до самого конца, не будучи фантастической командой.

Но то, что происходит сейчас, – это странно. Ощущение, что они потеряли вообще все, что у них было. И скорость игры, и уверенность, и та сила, из-за которой на «Энфилде» всем было так сложно играть, целеустремленность, стремление к победе даже при не самой хорошей игре. Прямо сейчас у них нет ничего из этого», – сказал Невилл в своем подкасте.

«Ливерпулю» только хуже: опять проиграли дома (6-й матч подряд!), обновили еще и антирекорд АПЛ по ударам без голов