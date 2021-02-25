Клопп о 0:1 с «Фулхэмом»: «У игроков «Ливерпуля» есть нужные качества, но проявить их не удается»

Главный тренер подвел итоги матча 27-го тура с (0:1).

«Было ясно, что «Фулхэм» доставит нам проблемы. Они в хорошей форме, это крепкая команда. Мы все считаем, что такая команда должна остаться в АПЛ.

В отдельные моменты мы могли оказать большее влияние на ход матча. Гол перед перерывом стал для нас серьезным ударом. Мы старались отреагировать правильно, и парни это сделали. Но в итоге мы не забили, и это большая проблема.

В этом сезоне мы так и не смогли набрать форму. Парни все еще обладают нужными качествами, но сейчас не могут их проявить как следует. Если бы мы узнали, как изменить ситуацию за день, – это было бы шедеврально.

Мои парни тоже хотели победить. Легко говорить, что победитель просто хотел выиграть сильнее, чем проигравший. Я не думаю, что проблема в этом», – сказал Клопп.

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