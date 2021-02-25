Куман о матче с «ПСЖ»: «Если мы и Месси сможем выдать одну из лучших игр, все возможно»

Главный тренер «Барселоны» поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (первая игра – 1:4).

«В игре всегда есть интрига. Все зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии мы вложим, чтобы усложнить им жизнь. Все зависит от того, насколько эффективными мы будем. «ПСЖ» показал это в первом матче, но мы всегда создаем моменты. Если мы будем максимально эффективны, нет ничего невозможного.

– сильная команда, которая хочет пройти путь в Лиге чемпионов до конца. «Барса» стремится побеждать в каждой игре, и, надеюсь, мы сможем усложнить им жизнь.

Если мы думаем о камбэке, то нам нужен каждый игрок в лучшей форме. Если мы сможем, если Месси сможет выдать одну из лучших игр, все возможно. Я не хочу давить на него одного. Вся команда должна показать себя с лучей стороны», – сказал Куман.