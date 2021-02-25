Неймар не сыграет с «Барселоной» из-за травмы

Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» из-за травмы.

Бразилец, на прошлой неделе частично тренировавшийся с командой, продолжит заниматься индивидуально. В ближайшие дни клуб подробнее расскажет о его состоянии.

Также участие в матче не примут защитник и форвард , заболевший коронавирусом.

«ПСЖ» примет «Барселону» завтра, 10 марта. В первом матче парижане победили со счетом 4:1.

Травмы Неймара перед ЛЧ – уже традиция. В «ПСЖ» он лишь раз полноценно сыграл в 1/8 финала