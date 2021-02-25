Пике и Араухо не попали в заявку «Барселоны» на ответный матч ЛЧ с «ПСЖ»

опубликовала заявку на ответный матч 1/8 финала чемпионов с .

В список не попали травмированные защитники , повредивший внутреннюю коллатеральную связку колена, и .

В заявку попали следующие игроки: тер Стеген, Дест, Бускетс, Гризманн, Пьянич, Брэйтуэйт, Месси, Дембеле, Пуч, Нето, Лангле, Педри, Тринкао, Альба, Матеус, де Йонг, Хуниор, Умтити, Пенья, Мориба, Мингеса и де ла Фуэнте.

«ПСЖ» примет «Барселону» завтра, 10 марта. В первом матче парижане победили со счетом 4:1.