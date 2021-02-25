Семак о поражении от «Рубина»: «Создали для победы более чем достаточно. Больших проблем у наших ворот не возникало»

Главный тренер «Зенита» поделился мнением о поражении от «Рубина» (1:2) в матче 21-го тура , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Сегодняшний матч – продолжение игры с «Ростовом», когда создали очень много, но не смогли победить. Моментов много, подавляющее преимущество, но этого было недостаточно для победы.

Так бывает, будем готовиться к следующему матчу.

– Поле как-то повлияло на предматчевый план ? Если да, как именно?

– Качество поля все видели, наверное, на нем не стоит много останавливаться. Конечно, играть было очень сложно, часть ошибок связана с качеством поля. Но даже по нему играли, создавали моменты.

Не хватало реализации прежде всего.

– Широкая позиция Кузяева – подстройка под активный фланг Хвичи и Самошникова? Как оцените действия «Зенита» против Хвичи?

– Абсолютно нормально, у Хвичи практически не было моментов. В обороне сыграли не так плохо, каких-то явных моментов я так и не вспомню.

Те полумоменты, которые были, выжал практически все. Очень обидный пенальти. Второй гол – индивидуальные действия Макарова. Неудовлетворительные действия наших защитников привели к обиднейшему второму мячу.

– Ракицкий по-прежнему подает все стандарты, когда на поле. Сегодня он сделал голевую, но в чем именно его подача превосходит подачу Дугласа, сделавшего несколько голевых передач со стандартов в первой части сезона?

– Такое бывает, передачи идут. Сегодня забили уже второй мяч после передачи Ракицкого.

Иногда лучше получается у Дугласа, иногда у Ракицкого. Мы смотрим на тренировках, принимаем решение, кто будет исполнять стандарты.

– Прав ли ВАР в эпизоде с пенальти на Кузяеве? Чем эпизод на 82-й минуте отличался от него?

– Мне сложно судить, это третий матч подряд. В матче с «Арсеналом» судьи ошиблись. В матче с «Ростовом» ошиблись, сегодня опять неоднозначно. Сложно разобраться в перипетиях судей с ВАР. Пускай эти действия разбирают те, кто лучше в этом разбирается.

– Почему много играли в короткий пас во втором тайме?

– Потому что «Рубин» играл очень низко. Для того, чтобы вывести под передачу в опасную позицию, нужно было где-то создать численное преимущество. Просто так бить, наверное, не хотелось.

– Какие меры предприняли по нейтрализации Хвичи?

– Никаких, играет команда. Есть игроки, на которые строится игра. В принципе, сегодня в обороне сыграли хорошо, за исключением тех моментов, в большей степени индивидуальных, чем командных. Больших проблем у наших ворот не возникало.

– Нет дальних ударов. В чем проблема?

– Во втором тайме был удар Караваева, Вендел бил. Можно было еще бить с позиции, которые были, игроки знают, что по такому полю нужно чаще и больше бить. Но мы создали более чем достаточно для победы, – сказал Семак.