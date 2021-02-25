Экс-массажист «Зенита»: «Быстров не сам в «Спартак» захотел! Петржела ночами сидел в казино, а Вова пошутил по поводу сна. Сразу – на выход!»

Массажист Сергей Колесников, работавший в «Зените» и , рассказал, как в свое время уходил из петербургского клуба в .

– При Петржеле в «Зените» более-менее начали платить. На вас это распространялось?

– Это самые памятные премиальные в моей жизни!

Первая моя игра – 2004 год, встречаемся в Питере с . После первого тайма проигрываем 0:2. Думаю – ни хрена себе... Сейчас скажут – нефартовый!

На второй тайм выпускают Вовку Быстрова – тот сам забивает, пенальти зарабатывает... Выигрываем 3:2! Доктор после матча встречает: «С первыми вас!» – «Вы о чем?» – «А вот столько-то баксов – премиальные за победу!». Вот это да, думаю.

Самые большие премиальные в моей прежней жизни – за Олимпиаду в Сиднее. У меня там чуть руки не отвалились. Три тысячи долларов заплатили. А тут за матч, поменьше – но сопоставимо! Вот это футбол, думаю, вот это жизнь пошла. Вот это Петржела.

– Но Петржела умел быть и жестоким. Как друга вашего выставил из .

– Вовку-то Быстрова? Это ужасная история. Жалко было до слез. Он же не сам в «Спартак» захотел!

– Столкнулись с Петржелой на почве казино?

– Вот именно. Петржела ночь просидит в казино – наутро появляется вот с такой головой. Вместо него работал Боровичка. А Вова как-то пошутил по поводу сна. Сразу – на выход!

– Так и сформулировал?

– Заявил: «Чтоб завтра в команде его не было!» Вот и продали.

– Петржела мне как-то рассказывал, что выиграл в казино миллион долларов.

– Да ну... Это во сне, наверное, – сказал Колесников.