Матч с ЦСКА – первая за 15 лет победа «Ференцвароша» в еврокубковой группе

«Ференцварош» на выезде победил (1:0) в рамках группового этапа Лиги Европы.

Венгерский клуб впервые за 15 лет выиграл в еврокубковой группе.

В последний раз такое случалось 16 декабря 2004 года, когда «Ференцварош» на выезде обыграл «Хартс» (1:0) в групповом этапе Кубка УЕФА (с сезона-2009/10 турнир называется – прим. Sports.ru).

Стоит отметить, что после сезона-2004/2005 ни разу не пробивался в групповой этап еврокубков.

В нынешнем сезоне команда украинского тренера в группе сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1) и крупно проиграла «Лудогорцу» (0:3).