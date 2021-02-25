«Локомотив» поддержал Большунова: «Неспортивный поступок Клэбо лишил нашего лыжника шанса выиграть. Александр, мы с тобой!»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Йоханнес Клэбо Александр Большунов Футбол

«Локомотив» поддержал лыжника Александра Большунова после классического марафона на ЧМ-2021.

Норвежец Йоханнес Клэбо помешал Большунову при выходе на финишную прямую, в результате чего у россиянина сломалась палка. Клэбо финишировал первым, Большунов – третьим.

Позднее Клэбо дисквалифицировали, золото перешло Эмилю Иверсену, Большунову досталось серебро.

«Поддерживаем Александра Большунова!

Грандиозный скандал на чемпионате мира по лыжным гонкам. Александр Большунов в финишном створе боролся за золотую медаль, но неспортивный поступок норвежца Клэбо лишил нашего лыжника шанса выиграть марафонскую гонку.

В итоге Клэбо, сломавшего Большунову палку, дисквалифицировали, а золото досталось другому норвежцу Иверсену. При этом российский спортсмен завоевал серебро. Считаем, что эта серебряная медаль стоит дороже многих золотых!

ФК «Локомотив» за честную и благородную спортивную борьбу. Александр, мы с тобой!» – говорится в заявлении московского клуба.

Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?

Иверсену справедливо вручили золото лыжного марафона. За Большунова обидно, ему надо учиться проигрывать

Звезды сборной России выбирают подарки для близких на 8 марта

Опрос

Кто настоящий чемпион в лыжном марафоне?
33871 голос
Йоханнес Клэбо
21%
Йоханнес Клэбо
Александр Большунов
70%
Александр Большунов
Эмиль Иверсен
9%
Эмиль Иверсен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья