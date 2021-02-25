«МЮ» обыграл «Ман Сити» (2:0) и прервал 21-матчевую победную серию Пепа. Отставание в таблице – 11 очков

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия Sports.ru Пеп Гвардиола Футбол

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Прервалась победная серия команды Пепа Гвардиолы, которая составила 21 матч во всех турнирах.

Несмотря на поражение, «Сити» сохраняет лидерство в АПЛ с 11-очковым отрывом от «МЮ».

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
7 марта, 19.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 2, пенальти Бруну Фернандеш, 0:2 – 50 Шоу.
Манчестер СитиЭдерсон, Жоау Канселу (Уокер, 65), Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, Родри, де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус (Фоден, 70).
Манчестер ЮнайтедХендерсон, Линделеф, Шоу, Магуайр, Уан-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Уильямс, 90), Мактомини, Джеймс, Марсьяль (Матич, 88), Рэшфорд (Гринвуд, 73).
Предупреждения:
Магуайр (32), Шоу (58), Хендерсон (60).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Звезды сборной России выбирают подарки для близких на 8 марта

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья