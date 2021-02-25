«МЮ» обыграл «Ман Сити» (2:0) и прервал 21-матчевую победную серию Пепа. Отставание в таблице – 11 очков

В 27-м туре английской Премьер-лиги дома проиграл (0:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Прервалась победная серия команды Пепа Гвардиолы, которая составила 21 матч во всех турнирах.

Несмотря на поражение, «Сити» сохраняет лидерство в АПЛ с 11-очковым отрывом от «МЮ».

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ