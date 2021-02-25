«МЮ» обыграл «Ман Сити» (2:0) и прервал 21-матчевую победную серию Пепа. Отставание в таблице – 11 очков

В 27-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» дома проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Прервалась победная серия команды Пепа Гвардиолы, которая составила 21 матч во всех турнирах.
Несмотря на поражение, «Сити» сохраняет лидерство в АПЛ с 11-очковым отрывом от «МЮ».
- Дата проведения
- 7 марта, 19.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 2, пенальти Бруну Фернандеш, 0:2 – 50 Шоу.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Жоау Канселу (Уокер, 65), Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко, Родри, де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Марез, Габриэл Жезус (Фоден, 70).
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Манчестер Юнайтед –
Хендерсон, Линделеф, Шоу, Магуайр, Уан-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш (Уильямс, 90), Мактомини, Джеймс, Марсьяль (Матич, 88), Рэшфорд (Гринвуд, 73).