Холанд забил 100 голов за 146 матчей. Месси понадобилось 210 игр, Мбаппе – 180, Роналду – 301, Златану – 245

Нападающий дортмундской сделал дубль в матче 24-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:2, перерыв).

20-летний норвежец забил сотый гол в карьере, для этого ему понадобилось 146 игр. Другим топовым футболистам нужно было больше матчей, чтобы достичь этой отметки.

Форвард «ПСЖ» забил 100 голов за 180 игр, Лионелю Месси из «Барсы» понадобилось 210 матчей, у , выступающего за «Милан», было 100 голов после 245 встреч, , играющему сейчас за «Ювентус», понадобился 301 матч.

Напомним, Холанд выступал за норвежские «Брюне» и «Мольде», а также за австрийский «Ред Булл Зальцбург».