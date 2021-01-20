Директор «Спартака»: «Ростов» просил 18 млн евро за Норманна. Это нереально»

Спортивный директор рассказал о переговорах с о трансфере полузащитника .

– Как появился вариант с Хендриксом – его предложили «Спартаку» или клуб его давно вел?

– «Спартак» отходит от практики брать игроков, которых ему предлагают агенты.

Хендрикса мы знали: умеет двигать мяч, хорошая позиционная игра и видение поля – необходимые команде качества. Такого игрока у нас не было.

У него заканчивался контракт – это позволило нам и его взять, и освободить бюджет под игрока в атаку – Промеса.

– Не пугало, что Хендрикса тяжело будет перепродать?

– Мы не думали о перепродаже. Ему исполнилось 26 лет – самый нужный возраст.

Если бы мы покупали его за 10 млн евро, то этот вопрос мог бы стоять. Но мы взяли его за 0,5 млн евро, так что этот вопрос вообще не должен подниматься.

– Насколько реально было взять Норманна?

– С учетом его цены в 18 млн евро, которые просил «Ростов», нереально вообще.

У нас был бюджет на одного игрока. Учитывая, что Хендрикса взяли за символическую сумму, появилась возможность взять Промеса, – сказал Попов.

В этом сезоне Норманн провел 14 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.