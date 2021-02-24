Боссы «Челси» считают, что договорятся и с Холандом, и с «Боруссией» о трансфере этим летом

На нападающего дортмундской «Боруссии» претендует .

Как пишет ESPN, руководство лондонского клуба считает, что они могут договориться и с игроком, и с «Боруссией» о трансфере уже этим летом.

В «Челси» полагают, что есть несколько моментов, которые играют в их пользу. Также клуб готов предложить футболисту крупный контракт.

«Челси» потратил 220 млн фунтов на 6 игроков прошлым летом, но владелец клуба Роман Абрамович готов продолжить серьезно вкладываться в приобретения. «Челси» – единственный лондонский клуб, который имеет реальные шансы на трансфер Холанда. Фактор столицы, как и намерение клуба бороться за серьезные трофеи, также может сыграть важную роль для нападающего.

Однако неизвестно, в каких отношениях «Челси» находится с агентом игрока Мино Райолой. Клуб не так часто работал с ним и не хотел платить ему большие комиссионные.

Ранее сообщалось, что Холанд хочет перейти в «Реал», однако вариант с «Ман Сити» он тоже готов рассмотреть. «Бавария» и «Челси» не так его привлекают. Сегодня появились сведения о том, что «горожане» станут фаворитом в борьбе за игрока, если он уйдет из этим летом.

В этом сезоне 20-летний нападающий забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах чемпионата Германии. Его полную статистику можно изучить здесь.