Бохинен о пробках в Москве: «Просто сумасшествие! Здесь некоторые даже не соблюдают ПДД, в Норвегии такого нет»

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен поделился впечатлениями от Москвы.

– Живешь на базе?

– Нет, пока я расположился в отеле.

– Наверняка думаешь сейчас об аренде или покупке жилья.

– Да, конечно. В ближайших планах у меня снять квартиру – хочу найти место, которое будет меня радовать, особенно это касается расположения, оно должно быть комфортным, пусть это и займет много времени.

– А с московскими пробками успел познакомиться?

– Да это просто сумасшествие! Здесь некоторые водители даже не соблюдают правила дорожного движения, в Норвегии такого нет.

– В метро планируешь спуститься?

– Еще пока не готов. Сейчас пока на машине лучше перемещаться.

– Что говорили родственники и друзья по поводу твоего переезда в Россию? Не пытались отговорить?

– Вообще-то все были счастливы, они поддержали меня. Мама только загрустила из-за того, что мне пришлось покинуть родной дом, но она сразу же навела справки о Москве, о ЦСКА, – сказал норвежец.