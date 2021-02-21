ЭСК единогласно признала верным пенальти «Спартаку» в матче Кубка против «Динамо»

Сегодня состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

На нем было рассмотрено решение арбитра назначить пенальти в ворота за попадание мяча в руку защитнику красно-белых в игре Бетсити Кубка России против «Динамо» (0:2). Оно было признано верным, сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Комиссия единогласно поддержала финальное решение арбитра Левникова. Плюс получили развернутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы ВАР в данном эпизоде», – заявил Хачатурянц.

Замедленнее и крупнее уже не получится:)

Использовал кадры из студии @matchpremier



В реплае оставлю опрос: это пенальти или нет? Я до сих пор понять не могу. Но Виктора подвело само движение в сторону мяча. pic.twitter.com/CY1WN1nvp7 — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) February 20, 2021

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