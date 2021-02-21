ЭСК единогласно признала верным пенальти «Спартаку» в матче Кубка против «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Бетсити Кубок России РФС судьи Динамо Москва Виктор Мозес Кирилл Левников Спорт-Экспресс Ашот Хачатурянц ЭСК РФС Футбол

Сегодня состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

На нем было рассмотрено решение арбитра Кирилла Левникова назначить пенальти в ворота «Спартака» за попадание мяча в руку защитнику красно-белых Виктору Мозесу в игре Бетсити Кубка России против «Динамо» (0:2). Оно было признано верным, сообщил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Комиссия единогласно поддержала финальное решение арбитра Левникова. Плюс получили развернутое заключение Дэвида Эллерея, объясняющее правильность работы ВАР в данном эпизоде», – заявил Хачатурянц.

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