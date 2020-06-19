«Барселона» подверглась кибератаке. Боты критиковали Бартомеу, директоров и клуб

стала жертвой кибератаки.

Каталонский клуб и президент подверглись кибератакам с целью нанесения ущерба репутации, сообщает El Mundo со ссылкой на отчет консалтинговой компании Deloitte.

Ущерб репутации должны были нанести массовые комментарии в интернете. Deloitte обнаружил кибератаку с участием 3 281 бота, создавших 19 359 сообщений, а также 23 200 упоминаний c негативным оттенком в адрес «Барселоны».

В социальных сетях 12,5% комментариев, касающихся «Барсы», имеют отношение к кибератаке. Пять процентов комментариев сделаны автоматическими аккаунтами.

Расследование показывает, что аккаунты, распространяющие комментарии, постили также ссылки на веб-сайт elnacional.cat, выступающий за независимость Каталонии.

Одна из главных целей кибератаки – критика директоров «Барселоны», Бартомеу, а также болельщиков, поддерживающих их.

В феврале сообщалось, что «Барселона» нанимала аналитическую компанию, которая наоборот работала над позитивным имиджем Бартомеу и публиковала негатив про Месси, Пике, Гвардиолу и конкурентов Бартомеу на пост президента.

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства