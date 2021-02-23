Антон Фетисов: «Спартак» не намерен обжаловать работу Лапочкина, но хотелось бы больше последовательности»

Глава департамента по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что клуб не будет жаловаться на судейство в матче 20-го тура российской Премьер-лиги с (0:2).

Игру обслуживал арбитр . Он показал футболистам красно-белых шесть желтых карточек и удалил полузащитника , а также не засчитал из-за офсайда гол форварда Александра Соболева. У «Рубина» было четыре желтых карточки и удаление хавбека Оливера Абильгора.

«Хотелось бы больше последовательности в решениях арбитров. Например, вчера в одном эпизоде на Промесе вообще не свистнули фол, а в очень похожем моменте на нашей половине поля дали желтую карточку Зобнину.

Тем не менее клуб не намерен обжаловать работу Лапочкина», – сказал Фетисов.

Разбираем удаления из матча «Спартак» – «Рубин»: по делу ли выгнали Зобнина и Абильгора?