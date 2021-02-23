Антон Фетисов: «Спартак» не намерен обжаловать работу Лапочкина, но хотелось бы больше последовательности»

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Роман Зобнин Куинси Промес Чемпионат.com Антон Фетисов Футбол

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов сообщил, что клуб не будет жаловаться на судейство в матче 20-го тура российской Премьер-лиги с «Рубином» (0:2).

Игру обслуживал арбитр Сергей Лапочкин. Он показал футболистам красно-белых шесть желтых карточек и удалил полузащитника Романа Зобнина, а также не засчитал из-за офсайда гол форварда Александра Соболева. У «Рубина» было четыре желтых карточки и удаление хавбека Оливера Абильгора.

«Хотелось бы больше последовательности в решениях арбитров. Например, вчера в одном эпизоде на Промесе вообще не свистнули фол, а в очень похожем моменте на нашей половине поля дали желтую карточку Зобнину.

Тем не менее клуб не намерен обжаловать работу Лапочкина», – сказал Фетисов.

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