У Бруну 1+0 за 7 игр против «большой шестерки» в этом сезоне АПЛ. Он забил «Тоттенхэму» (1:6)

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси» (0:0) в 26-м туре АПЛ.
Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.
В этом сезоне за 7 матчей в АПЛ против команд из «большой шестерки» («Манчестер Сити», «Арсенала», «Ливерпуля», «Челси» и «Тоттенхэма») португалец забил 1 гол и не отдал ни одной голевой передачи.
Единственный мяч был забит «Тоттенхэму» (1:6) 4 октября.
В целом по сезону у Бруну 15 голов и 10 ассистов за 26 игр в АПЛ. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.