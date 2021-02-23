У Бруну 1+0 за 7 игр против «большой шестерки» в этом сезоне АПЛ. Он забил «Тоттенхэму» (1:6)

сыграл вничью с (0:0) в 26-м туре АПЛ.

Полузащитник «МЮ» провел на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

В этом сезоне за 7 матчей в АПЛ против команд из «большой шестерки» («Манчестер Сити», «Арсенала», «Ливерпуля», «Челси» и «Тоттенхэма») португалец забил 1 гол и не отдал ни одной голевой передачи.

Единственный мяч был забит «Тоттенхэму» (1:6) 4 октября.

В целом по сезону у Бруну 15 голов и 10 ассистов за 26 игр в . Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.