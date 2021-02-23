«Локо» не может договориться с Иосифовым по контракту. «Зенит» и ЦСКА интересуются игроком

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Никита Иосифов Футбол

«Локомотив» может потерять молодого футболиста.

Клуб не может договориться о новом контракте с 19-летним хавбеком Никитой Иосифовым, сообщает Metaratings.ru. 

Переговоры зашли в тупик, а руководство «Локомотива» решило не ставить игрока в состав, пока вопрос не решится. 

У Иосифова нет агента, переговоры ведутся с его отцом, чьи финансовые запросы не устраивают клуб.

На Иосифова уже выходили представители «Зенита» и ЦСКА, но договориться с отцом футболиста им также не удалось.

Не исключено, что игрок все же продолжит карьеру в «Локомотиве».

Иосифов выходил на поле в 4 играх чемпионата, сыграв 28 минут. Его показатели – тут

🤓⚽️🇷🇺 – угадайте клуб РПЛ по эмодзи

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья