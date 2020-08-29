Жемалетдинов и Иосифов могут бесплатно уйти из «Локо» летом. Рифат интересен «Краснодару»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Краснодар Нобель Арустамян Рифат Жемалетдинов агенты Вадим Шпинев Никита Иосифов Футбол

Игроки «Локомотива» Рифат Жемалетдинов и Никита Иосифов могут бесплатно уйти из клуба в летнее трансферное окно, пишет журналист Нобель Арустамян.

«Обращает на себя внимание кейс Рифата Жемалетдинова. Его контракт истекает в июне, и пока не похоже, что его пролонгируют. Агент Рифата – Вадим Шпинев, а сам нападающий вызывается в сборную России.

Не исключено, что то же «Динамо» вскоре переключится с Бакаева на Жемалетдинова. А кто уже точно претендует на Рифата, так это «Краснодар». Там обозначили интерес к игроку и хотят его заполучить.

Вопрос в том, договорится ли с Жемалетдиновым «Локомотив». Пока новая администрация клуба не нашла общего языка с агентами, близкими к игрокам «Локо» в последние годы.

Еще более любопытна ситуация с Никитой Иосифовым. У парня агента вроде как нет, его делами занимается отец. У 19-летнего таланта контракт заканчивается также ближайшим летом, и пока «Локо» далек от того, чтобы его продлить.

Пару дней назад менеджеры «Локомотива» провели встречу с отцом Иосифова – и беседа обернулась провалом. Отец игрока запросил серьезные подъемные за новый контракт. Кроме того, сторону игрока не устроил долгосрочный контракт. Возможно, Никита покинет команду бесплатно летом», – написал Арустамян.

В этом сезоне Жемалетдинов провел за «Локо» 11 матчей в РПЛ. Его полную статистику можно найти здесь. Иосифов выходил на поле в 4 играх чемпионата. Его показатели – тут.

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