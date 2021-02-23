В Краснодаре недавно случилась резонансная история с участием водителя такси с ДЦП.

В начале февраля в интернете появилось видео, где пассажирка такси разговаривает с водителем и обвиняет его в том, что тот водит машину под веществами.

В таксопарке заявили, что молодой человек по имени Евгений страдает ДЦП. При этом заболевании наблюдается нарушение работы мозга, в том числе возникают трудности с речью, но водить автомобиль с таким диагнозом не запрещено.

Об истории водителя узнали в «Краснодаре». В конце февраля с таксистом встретились и . Они подарили ему новую машину, экипировку, слуховой аппарат и билеты на ближайший домашний матч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал «Краснодар» (@krasnodartv)

«Краснодар» подарил машину и слуховой аппарат водителю такси с ДЦП. Месяц назад его обвиняли в том, что он водит под веществами (зря)