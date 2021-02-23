Виктор Гончаренко: «Локо» мало что создал в атаке, кроме 2 моментов. Реакция ЦСКА на 0:2 понравилась»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с (0:2).

– Что с самого начала для вашей команды пошло не так?

– Мне сложно сказать, что все шло не так. Мы достаточно неплохо играли, особенно, наверное, это касается второго тайма. «Локомотив» мало что создал в атаке, за исключением двух моментов, из которых мы получили два гола. Причем второй – удар с дистанции, это сложно назвать моментом.

К сожалению, мы много пенальти не забиваем. Наверное, это позволило бы нам в игру вернуться, но тем не менее понравилось, как мы отреагировали на то, что проигрывали 0:2.

– Две замены в перерыве (Кучаев вместо Сигурдссона, Чалов вместо Рондона – прим. Sports.ru) – персональные претензии к замененным игрокам или попытка освежить игру?

– Да нет, ну какие тут претензии, надо было просто усилить игру. Считаю, нам это удалось.

– Насколько для вас стала удивительной столь агрессивная игра «Локомотива» в прессинг и по этой схеме?

– Мы к этому были готовы, знали, как «Локомотив» будет прессинговать, что он будет играть агрессивно. Мы пытались этому что-то противопоставить. В первом тайме хуже получалось, во втором – вообще очень хорошо оборонялись и моментами очень хорошо атаковали.

– Что не так с одиннадцатиметровыми? В частности, у Влашича.

– Не знаю, нам стоит над этим задуматься. Наверное, больше очков было бы у нас и в предыдущих чемпионатах, если бы мы их лучше реализовывали.

Тем не менее с «Локомотивом» очень важно играть на ноль, чтобы выиграть.

– Перед матчем, когда «Зенит» уже потерял очки [в игре с «Ростовом»], говорили о новой мотивации для ЦСКА. Теперь у вас какие задачи на остаток чемпионата?

– Ну какие задачи? Это один матч, надо продолжать дальше играть, – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».