«Тромсе» и другие норвежские клубы призвали к бойкоту ЧМ в Катаре из-за смертей рабочих: «Эта система – современное рабство»

Норвежский «Тромсе» призвал к бойкоту чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«В течение нескольких лет ФИФА и Катар подвергались резкой критике в связи с проведением чемпионата мира 2022 года. Все началось с победы заявки Катара на проведение турнира, которая, по сообщениям, стала результатом коррупционных действий. За этим последовали сообщения о ненадлежащих условиях труда для рабочих-мигрантов при строительстве объектов к чемпионату мира.

Уже много лет говорится об огромном количестве смертей, связанных с подготовкой к чемпионату мира. Система описывается как современное рабство.

Стратегия ранее заключалась в критике Катара и диалоге. Норвежская футбольная ассоциация сама выбрала эту стратегию, мы в «Тромсе» тоже верили в эту стратегию.

Но критика и диалог ни к чему не привели. The Guardian недавно опубликовала статью, демонстрирующую тревожное количество смертей, связанных со строительством арен для чемпионата мира. Цифры ужасают! Стратегия диалога не дает необходимых результатов, и мы чувствуем, что пора переходить к следующему шагу – бойкоту.

Деньги стали и всегда будут частью нашего спорта. Однако это не означает, что мы приемлем коррупцию, опасные для жизни условия труда и отворачиваемся, когда происходят зверства.

«Тромсе» считает, что футболу пора остановиться и сделать несколько шагов назад. Мы должны подумать о том, что такое футбол, почему так много людей любят наш спорт. Тот факт, что коррупция, современное рабство и большое количество смертей лежат в основе самого главного, что у нас есть, – чемпионата мира по футболу – совершенно неприемлем.

Поэтому мы больше не можем сидеть и смотреть, как люди умирают во имя футбола. Футбол не может контролировать политику и внутренние дела всех стран. Но что мы можем сделать, так это установить четкие требования к футбольным турнирам, которые мы сами проводим.

«Тромсе» призывает Норвежскую футбольную ассоциацию поддержать бойкот чемпионата мира по футболу 2022 года. Мы считаем, что Норвегия должна отказаться от поездки в Катар, если квалифицируется на турнир. «Тромсе» также не будет промотировать ЧМ-2022 на своих платформах», – говорится в заявлении клуба.

«Тромсе» поддержали и другие норвежские клубы, в частности, «Викинг», и действующий чемпион страны «Буде-Глимт».

Более 6700 рабочих-мигрантов умерли в Катаре с момента получения страной права на проведение ЧМ-2022