РПЛ возвращается шумно: с битвы «Локо» и ЦСКА. Для вас бонус – беспроигрышная ставка 700 рублей 👇

Сегодня, 27 февраля, «Локомотив» и ЦСКА сыграют в первом матче после каникул в рамках второй части турнира РПЛ (старт – в 19:00 мск).

«Локо» набрал 28 очков и идет на 8 месте. Разница с топ-5 таблицы чемпионата составляет 4 очка. За последние 5 матчей «железнодорожники» дважды проиграли, сыграли две ничьи и один раз победили.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает вторую строчку таблицы. «армейцы» потеряли очки всего раз в последних 5 встречах, одержали одну победу и 3 матча отыграли вничью.

Букмекеры оценивают ничью как самый маловероятный исход – на него можно поставить с коэффициентом 3,50. На победу «Локомотива» можно зарядить с кэфом 3,30, а успеху ЦСКА присвоили самую высокую вероятность – коэффициент 2,30.

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