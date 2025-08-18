Анчелотти не вызовет Винисиуса на матчи Бразилии с Чили и Боливией. Вингеру «Реала» предоставят отдых
Винисиус Жуниор не будет вызван на ближайшие матчи сборной Бразилии.
5 сентября команда Карло Анчелотти примет сборную Чили в рамках квалификации ЧМ-2026, а 10-го сыграет с Боливией на выезде.
По информации Globo, тренерский штаб принял решение предоставить вингеру «Реала» отдых и не вызывать его на эти матчи. Игру с Чили Винисиус пропустил бы в любом случае – из-за перебора желтых карточек.
Отмечается, что другие игроки мадридского клуба – Родриго и Эдер Милитао – попали в предварительный состав и, вероятно, примут участие в этих играх. Окончательная заявка будет оглашена 25 августа.
Сборная Бразилии уже гарантировала себе выход на чемпионат мира. Она занимает 3-е место в таблице южноамериканского региона за два тура до конца отборочной стадии, набрав 25 очков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Globo
