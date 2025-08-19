  • Спортс
  Лепехин о 2:2 «Спартака» и «Зенита»: «Дуэль середняков. Петербуржцы выглядели неуверенно, отскочили по счету. Думал, они мобилизуются, отмажутся за неудачный старт в РПЛ»
0

Константин Лепехин оценил ничью «Спартака» с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ.

– Матч «Спартака» с «Зенитом» мало напоминал встречу лидеров российского футбола. Команды находятся в середине таблицы. Надеюсь, временно. Думаю, «Спартак» и «Зенит» выберутся оттуда и будут в верхней части таблицы, где их и ждут.

А это была дуэль середняков. Одни были более мотивированы на мой взгляд, – это «Спартак» – бежали, пытались что-то доказать, мешали играть «Зениту». А другие – «Зенит», – почувствовав, что ему мешают, не смогли с этим справиться и отскочили по счету.

– Игра среднего качества в целом?

– Более чем. Это видно было. Даже Андрей Аршавин отметил после матча: игроки «Зенита» разыгрывают мяч возле ворот, не находят безопасного продолжения атаки в виде короткого и среднего паса – и бьют вперед.

А не находят, потому что соперник рядом и нет уверенности у защитников «Зенита», что кто-то сможет в этой ситуации принять мяч и развернуть атаку.

– Именно петербургская команда выглядела неуверенно?

– В большей степени да. «Зенит» выглядел неуверенно. С одной стороны, 2:2 – не самый плохой результат в матче со «Спартаком» в Москве. С другой, когда у команды плохой старт, она, случается, мобилизуется и выдает игру.

Как было, например, в прошлом сезоне, когда «Зенит» встречался с «Краснодаром». Тогда петербуржцы камня на камне не оставили от конкурента, хотя отставали от него довольно долго.

Я ждал такой игры от «Зенита» в матче со «Спартаком». Думал, они отмажутся за неудачный старт, побегут, сделают результат. Но очень все просто было в этой игре, без напряжения, – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

А что теперь делать со Станковичем?22861 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
