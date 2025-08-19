Тимур Гурцкая: «Чем быстрее Альба приедет к Карпину, а «Ростов» найдет самостоятельного харизматичного тренера, тем лучше. Это должен быть только русский – Федотов, Кержаков»
Команда Джонатана Альбы занимает 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 3 очка после 5 туров.
– Будет ли в ближайшее время отставка Альбы?
– Чем быстрее Альба приедет к Валерию Георгиевичу [Карпину], а «Ростов» найдет самостоятельного харизматичного тренера, тем лучше.
– Кто мог бы стать тренером?
– Федотов. Это должен быть только русский. Кержаков.
Федотов и Кержаков, которые смогут прикрутить «гайки к команде».
– Почему для вас Федотов и Кержаков – это схожие варианты?
– Это не так. Федотов – это опыт, мудрость, он знает, как быстро выстроить оборону и получить результат. Но я не знаю, любит ли он работать с таким количеством молодежи. Кержаков работал с молодежной сборной и знает, как разговаривать с молодыми футболистами, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!».
