«Фенербахче» Моуринью за 15+5 млн евро близок к покупке вингера «Зальцбурга» Доржелеса

Нене Доржелес может стать футболистом «Фенербахче».

Турецкий клуб близок к достижению соглашения с «Зальцбургом» о приобретении 22-летнего вингера.

«Фенербахче », который возглавляет Жозе Моуринью, намерен выплатить 15 миллионов евро плюс бонусы за футболиста. Общая сумма трансфера может достигнуть 20 миллионов евро.

В этом сезоне Нене Доржелес сделал 2 передачи в 3 матчах чемпионата Австрии. В прошлом сезоне в его активе 13 голов и 4 передачи в 30 играх.