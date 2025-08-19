«Фенербахче» Моуринью за 15+5 млн евро близок к покупке вингера «Зальцбурга» Доржелеса
Нене Доржелес может стать футболистом «Фенербахче».
Турецкий клуб близок к достижению соглашения с «Зальцбургом» о приобретении 22-летнего вингера.
«Фенербахче», который возглавляет Жозе Моуринью, намерен выплатить 15 миллионов евро плюс бонусы за футболиста. Общая сумма трансфера может достигнуть 20 миллионов евро.
В этом сезоне Нене Доржелес сделал 2 передачи в 3 матчах чемпионата Австрии. В прошлом сезоне в его активе 13 голов и 4 передачи в 30 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
