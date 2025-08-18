Рэшфорд считает, что «Барса» способна выиграть требл: «Не вижу причин, по которым мы не сможем это сделать. Команда готова побеждать, я хочу помочь, чем могу»

Маркус Рэшфорд верит, что «Барселона» может выиграть 3 трофея за сезон.

Новичок каталонцев ответил на вопрос о том, способна ли команда выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«У этой команды есть все необходимое для этого, иначе они не выиграли бы три трофея в прошлом сезоне (Ла Лигу , Кубок и Суперкубок Испании – Спортс’’). Менталитет и мотивация на высоком уровне, я не вижу причин, по которым мы не сможем выиграть все три турнира, в которых участвуем.

На мой взгляд, эта команда готова побеждать. Я просто хочу помочь, чем могу. Сезон длинный, а футбол непредсказуем, но у команды и тренерского штаба достаточно сильный менталитет, чтобы справиться с любым испытанием», – сказал арендованный у «Манчестер Юнайтед» нападающий.