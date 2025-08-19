«Галатасарай» предложил 20 млн евро и бонусы за Кошту. Вратарь «Порту» является альтернативой Эдерсону
Диогу Кошта может перейти в чемпионат Турции.
«Порту» получил от «Галатасарая» предложение о приобретении 25-летнего голкипера.
Турецкий клуб готов заплатить 20 миллионов евро плюс бонусы за вратаря.
«Галатасарай» по-прежнему надеется подписать голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона. Диогу Кошта рассматривается как альтернативный вариант.
Подробную статистику португальского вратаря можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
