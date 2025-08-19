Окслейд-Чемберлен ведет переговоры с «Бешикташем» о разрыве контракта. Хавбек хочет вернуться в АПЛ или играть в Чемпионшипе
Алекс Окслейд-Чемберлен собирается покинуть «Бешикташ».
По данным журналиста Грегга Эванса из The Athletic, 32-летний полузащитник планирует вновь играть в Великобритании.
«Бывший атакующий полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен ведет переговоры с «Бешикташем» о расторжении контракта.
Футболист хочет вернуться в Великобританию и рассматривает варианты как в АПЛ, так и в Чемпионшипе», – написал Эванс.
Ранее Чемберлен выступал в АПЛ – за «Ливерпуль» и «Арсенал».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунта Грегга Эванса в X
