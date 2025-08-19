Окслейд-Чемберлен ведет переговоры с «Бешикташем» о разрыве контракта. Хавбек хочет вернуться в АПЛ или играть в Чемпионшипе

Алекс Окслейд-Чемберлен собирается покинуть «Бешикташ».

По данным журналиста Грегга Эванса из The Athletic, 32-летний полузащитник планирует вновь играть в Великобритании.

«Бывший атакующий полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен ведет переговоры с «Бешикташем » о расторжении контракта.

Футболист хочет вернуться в Великобританию и рассматривает варианты как в АПЛ , так и в Чемпионшипе», – написал Эванс.

Ранее Чемберлен выступал в АПЛ – за «Ливерпуль» и «Арсенал».