Матич ведет переговоры о переходе в «Сассуоло». Хавбек ранее расторг контракт с «Лионом»
Неманя Матич может вернуться в Серию А.
37-летний полузащитник провел продуктивную встречу на предмет возможного перехода в «Сассуоло».
Сербский хавбек ранее расторг соглашение с «Лионом», за который провел 29 матчей в прошлом сезоне Лиги 1.
Неманя Матич прежде уже играл в Серии А. В сезоне-2022/23 он выступал за «Рому». Статистику футболиста можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
