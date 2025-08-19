Матич ведет переговоры о переходе в «Сассуоло». Хавбек ранее расторг контракт с «Лионом»

Неманя Матич может вернуться в Серию А.

37-летний полузащитник провел продуктивную встречу на предмет возможного перехода в «Сассуоло ».

Сербский хавбек ранее расторг соглашение с «Лионом », за который провел 29 матчей в прошлом сезоне Лиги 1.

Неманя Матич прежде уже играл в Серии А. В сезоне-2022/23 он выступал за «Рому». Статистику футболиста можно изучить по ссылке .