  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Биджиев о ВАР после 0:2 с «Пари НН»: «Поднадоело. Мяч кому‑то попадает в мизинец, непонятно, кто первым играет рукой, там рисуют и отменяют гол»
3

Биджиев о ВАР после 0:2 с «Пари НН»: «Поднадоело. Мяч кому‑то попадает в мизинец, непонятно, кто первым играет рукой, там рисуют и отменяют гол»

Хасанби Биджиев критически высказался о ВАР после поражение от «Пари НН».

«Динамо» Махачкала проиграло со счетом 0:2 в 5-м туре Мир РПЛ. В первом тайме главный арбитр Инал Танашев отменил гол защитника махачкалинцев Мохамеда Аззи. После просмотра ВАР судья зафиксировал игру рукой у хавбека Хуссема Мрезига.

– Нельзя так играть в обороне. Нельзя допускать такие ошибки, от этого все идет. Могли сыграть лучше, агрессивнее. Создали моменты, которые нужно реализовывать.

Решение ВАР вообще непонятно. Уже это поднадоело, честно говоря. Мяч кому‑то попадает в мизинец, еще непонятно, кто первым играет рукой, а там рисуют и нам отменяют гол.

Невозможно на это смотреть. Мы думали, что решения ВАР будут стопроцентными всегда, а они больше вопросов вызывают.

– Это ключевой момент матча?

– Это по эмоциями дало. Оказало влияние, хотя мы не бросили играть. Во втором тайме вообще владели тотальным преимуществом, но не смогли воплотить его в гол.

– Первый гол «Пари НН» – это ошибка вратаря или мастерство игрока?

– Все вместе. Что сейчас об этом говорить?» – сказал тренер махачкалинского «Динамо».

А что теперь делать со Станковичем?22861 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoХасанби Биджиев
logoДинамо Махачкала
logoХуссем Мрезиг
видеоповторы
logoПари НН
logoМатч ТВ
logoМохамед Аззи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матч «Локомотив» – «Спартак» обслужит Иванов, на игру «Зенита» с «Ахматом» назначен Буланов, на встречу ЦСКА и «Рубина» – Москалев
317 августа, 11:07
Матч «Зенит» – ЦСКА обслужит Чистяков. На игру «Краснодара» и «Динамо» назначен Абросимов, «Спартака» и «Акрона» – Кукуян
151 августа, 10:57
Шафеев будет судить дерби ЦСКА и «Локо» в Кубке России. Буланов назначен на игру «Ростов» – «Спартак», Черемных – на матч «Ахмата» с «Зенитом»
628 июля, 11:46
Главные новости
Лепехин о 2:2 «Спартака» и «Зенита»: «Дуэль середняков. Петербуржцы выглядели неуверенно, отскочили по счету. Думал, они мобилизуются, отмажутся за неудачный старт в РПЛ»
15 минут назад
«Динамо» покупает Антона Миранчука у «Сьона» за 1,7 млн евро («СЭ»)
1222 минуты назад
Рэшфорд о Ямале: «Если он не выиграет «Золотой мяч» в этом году, то сделает это в будущем. Ламин – топ-талант. Удивительно, насколько он зрелый для своего возраста»
950 минут назад
ЦСКА купил ди Лусиано у «Банфилда» за 1,3+0,6 млн долларов. Аргентинцы объявили о трансфере
16сегодня, 21:12
АПЛ стартовала! «Лидс» одолел «Эвертон»
1319сегодня, 21:03
«Динамо» близко к трансферу Антона Миранчука из «Сьона» за 2 млн евро и бонусы (Иван Карпов)
54сегодня, 20:34
Рэшфорд считает, что «Барса» способна выиграть требл: «Не вижу причин, по которым мы не сможем это сделать. Команда готова побеждать, я хочу помочь, чем могу»
14сегодня, 20:08
Сафонов об адаптации в «ПСЖ»: «Классно вернуться в Париж после отпуска в России, появилось чувство, что я приехал домой. Мне нравится жизнь здесь»
29сегодня, 20:03
Анчелотти не вызовет Винисиуса на матчи Бразилии с Чили и Боливией. Вингеру «Реала» предоставят отдых
10сегодня, 19:54
Селюк про замену Станковича: «Ивич ничем не лучше. Когда «Спартак» подписал Деяна, я сказал: тренер без опыта, он не приведет команду к чемпионству»
24сегодня, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Галатасарай» начал переговоры с «Ман Сити» по Аканджи. Защитник еще не принял решение о будущем
32 минуты назад
Газизов – игрокам «Махачкалы» после 0:2: «Пока крови не будет, побед не будет! Я крови ни у кого не вижу, вы все красивые. Футбол – это страсть, желание выиграть, выгрызть»
234 минуты назад
Окслейд-Чемберлен ведет переговоры с «Бешикташем» о разрыве контракта. Хавбек хочет вернуться в АПЛ или играть в Чемпионшипе
148 минут назад
Кубок Италии. «Удинезе» обыграл «Каррарезе», «Торино» победил «Модену»
9сегодня, 21:13
Мостовой о Глушенкове: «Не сыграл со «Спартаком», это ничего не значит. Сейчас забьет, как Соболев, и его вернут в основу – рабочая обстановка,там 15 человек претендуют»
2сегодня, 21:10
Тимур Гурцкая: «Чем быстрее Альба приедет к Карпину, а «Ростов» найдет самостоятельного харизматичного тренера, тем лучше. Это должен быть только русский – Федотов, Кержаков»
7сегодня, 21:02
Клаттенбург о голе «Арсенала»: «Байындыра блокировали, Маунта держали за футболку, если посмотреть замедленный повтор. PGMOL говорила, что будет строже наказывать такие эпизоды»
6сегодня, 20:56
Ла Лига стартовала! «Бетис» поделил очки с «Эльче», «Реал» сыграет с «Осасуной» во вторник
225сегодня, 20:55
«Бавария» согласовала контракт с Нкунку. Переговоры с «Челси» продолжаются
4сегодня, 20:47
Кубок Германии. «Боруссия» одолела «Рот-Вайсс» в гостях, «Майнц» победил «Динамо» Дрезден
17сегодня, 20:42