Биджиев о ВАР после 0:2 с «Пари НН»: «Поднадоело. Мяч кому‑то попадает в мизинец, непонятно, кто первым играет рукой, там рисуют и отменяют гол»

Хасанби Биджиев критически высказался о ВАР после поражение от «Пари НН».

«Динамо» Махачкала проиграло со счетом 0:2 в 5-м туре Мир РПЛ . В первом тайме главный арбитр Инал Танашев отменил гол защитника махачкалинцев Мохамеда Аззи. После просмотра ВАР судья зафиксировал игру рукой у хавбека Хуссема Мрезига .

– Нельзя так играть в обороне. Нельзя допускать такие ошибки, от этого все идет. Могли сыграть лучше, агрессивнее. Создали моменты, которые нужно реализовывать.

Решение ВАР вообще непонятно. Уже это поднадоело, честно говоря. Мяч кому‑то попадает в мизинец, еще непонятно, кто первым играет рукой, а там рисуют и нам отменяют гол.

Невозможно на это смотреть. Мы думали, что решения ВАР будут стопроцентными всегда, а они больше вопросов вызывают.

– Это ключевой момент матча?

– Это по эмоциями дало. Оказало влияние, хотя мы не бросили играть. Во втором тайме вообще владели тотальным преимуществом, но не смогли воплотить его в гол.

– Первый гол «Пари НН» – это ошибка вратаря или мастерство игрока?

– Все вместе. Что сейчас об этом говорить?» – сказал тренер махачкалинского «Динамо».