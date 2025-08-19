Газизов – игрокам «Махачкалы» после 0:2: «Пока крови не будет, побед не будет! Я крови ни у кого не вижу, вы все красивые. Футбол – это страсть, желание выиграть, выгрызть»
Шамиль Газизов заявил, что игрокам махачкалинского «Динамо» не хватает страсти.
Махачкалинский клуб проиграл «Пари НН» в выездном матче 5-го тура Мир РПЛ.
«Футбол – это страсть, это желание выиграть, выгрызть. Я вам ничего плохого не могу сказать. Смотришь – ну, 0:2 проиграли, ну, вот так – и все. А страсти нет. Сердца нет! Если сердца не будет, мы выигрывать не будем. И пока мы эту страсть не возьмем где‑то, я не знаю…
Все в ваших сердцах и руках. И в ногах. Но так не пойдет, парни. Такая красивая игра никому не нужна. Никто нам не скажет, что мы плохо играли. Скажут: «Так красиво играли, но 0:2 проиграли».
Я крови ни у кого не вижу. Вы все красивые. Пока крови не будет, побед не будет!» – заявил гендиректор «Динамо» Махачкала.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
