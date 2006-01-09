Златан о критике в шведских медиа: «Это скрытый расизм. Будь я Андерссоном или блондином, они бы оправдывали меня, даже если бы я ограбил банк»

Нападающий Златан Ибрагимович жестко высказался о шведских медиа из-за критики в свой адрес.

«Они продолжают нападать на меня, потому что не принимают Ибрагимовича таким, какой он есть. Если другой игрок допустит те же ошибки, что и я, они будут его защищать. Но если это сделаю я, меня никто не защитит. Но это нормально, это делает меня сильнее.

Я имею в виду расизм. Конечно, это не очевидный расизм, а скрытый. Это так, я уверен. Будь я Андерссоном или Свенссоном, или будь я блондином – меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк.

Я, возможно, лучший шведский футболист в истории. Никто не добивался того, чего добился я. Награду лучшему игроку года до меня один человек выигрывал максимум два раза. А сколько выиграл я? Одиннадцать. Такого еще не случалось.

Я сделал для шведского футбола то, чего не делал никто. Я лучший», – сказал Ибрагимович в эфире Canal+.