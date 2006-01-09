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    Златан о критике в шведских медиа: «Это скрытый расизм. Будь я Андерссоном или блондином, они бы оправдывали меня, даже если бы я ограбил банк»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия сборная Швеции

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович жестко высказался о шведских медиа из-за критики в свой адрес.

    «Они продолжают нападать на меня, потому что не принимают Ибрагимовича таким, какой он есть. Если другой игрок допустит те же ошибки, что и я, они будут его защищать. Но если это сделаю я, меня никто не защитит. Но это нормально, это делает меня сильнее.

    Я имею в виду расизм. Конечно, это не очевидный расизм, а скрытый. Это так, я уверен. Будь я Андерссоном или Свенссоном, или будь я блондином – меня бы защищали, даже если бы я ограбил банк.

    Я, возможно, лучший шведский футболист в истории. Никто не добивался того, чего добился я. Награду лучшему игроку года до меня один человек выигрывал максимум два раза. А сколько выиграл я? Одиннадцать. Такого еще не случалось.

    Я сделал для шведского футбола то, чего не делал никто. Я лучший», – сказал Ибрагимович в эфире Canal+.

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