Роналд Куман: «Месси забил 18 голов, все остальные игроки атаки – столько же. Ему тоже нужна помощь»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о роли форварда Лионеля Месси и других ветеранов команды.

«Они не могут всегда все делать в одиночку. Месси забил 18 голов [в Ла Лиге], все остальные игроки атаки вместе взятые забили столько же. Ему тоже нужна помощь.

Нельзя всегда просить все делать лучших лишь самых опытных. Ответственность должна нести вся команда, а не только ветераны», – сказал Куман.

Месси с 18 голами – лучший бомбардир «Барсы» в этом сезоне Ла Лиги. Следом идут Антуан Гризманн с 6 голами и Анссумане Фати с четырьмя.

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