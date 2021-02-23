Роналд Куман: «Месси забил 18 голов, все остальные игроки атаки – столько же. Ему тоже нужна помощь»

Главный тренер «Барселоны» высказался о роли форварда и других ветеранов команды.

«Они не могут всегда все делать в одиночку. Месси забил 18 голов [в ], все остальные игроки атаки вместе взятые забили столько же. Ему тоже нужна помощь.

Нельзя всегда просить все делать лучших лишь самых опытных. Ответственность должна нести вся команда, а не только ветераны», – сказал Куман.

Месси с 18 голами – лучший бомбардир «Барсы» в этом сезоне Ла Лиги. Следом идут Антуан Гризманн с 6 голами и Анссумане Фати с четырьмя.