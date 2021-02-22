Президент «Аталанты» о судействе матча с «Реалом»: «Это был шок. Вопиющая несправедливость, все свистки были против нас»

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси подверг критике судейство первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (0:1).

На 17-й минуте арбитр показал хавбеку прямую красную карточку за фол на Ферлане Менди у линии штрафной. Рефери не ходил сам смотреть повтор момента.

«Это был шок, от этой красной карточки у меня мурашки пошли по коже. Я думал, что судья выбрал не ту карточку.

Прошло всего 15 минут такой важной игры, которую смотрел весь мир. Я был растерян и смущен. Было очень неловко, вопиющая несправедливость, неприемлемая для итальянского футбола.

Президент УЕФА – умный человек и чрезвычайно профессиональный менеджер. Легко представить, что он мог подумать.

Кроме того, я не согласен со словом «впечатление» применительно к судейству. Этот правильный термин, если есть только один сомнительный эпизод, но мне приходилось записывать их, чтобы забыть ни одного.

Судья пропустил фолы Начо и Модрича. Не было желтой карточки за игру рукой Лукаса Васкеса, а Каземиро должен был получить вторую желтую за нырок. Судья просто вспомнил, что уже предупреждал его и сунул карточку обратно в карман.

Будь на его месте кто-либо из наших, он, очевидно, был бы удален.

Все свистки были против нас. Такое количество ошибок недопустимо. Что тут скажешь? Рефери либо неадекватен, не готов к матчу чемпионов, либо психологически зависим от участия в матче большого клуба. У меня было ощущение, что наш соперник пользуется благосклонностью.

Я смог только поблагодарить ребят в раздевалке, одного за другим. Что я мог им сказать? Они были шокированы.

В Мадриде будет сложная игра, нас устроит только победа, но об этом пусть говорит Гасперини. Я надеюсь, что это будет правильная игра во всех смыслах. И победит сильнейший», – сказал Перкасси.