«Реал» хочет обжаловать желтую Каземиро. Из-за нее игрок пропустит ответный матч с «Аталантой»

«Реал» намерен подать апелляцию в УЕФА с просьбой отменить желтую карточку, которую получил полузащитник в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:0).

Из-за этого предупреждения бразилец пропустит ответную игру, поскольку эта карточка стала для него третьей в Лиге чемпионов в этом сезоне.

В клубе считают наказание, вынесенное арбитром , несправедливым, поскольку на повторе видно, что Каземиро не фолил на нападающем «Аталанты» Дуване Сапате.

По этой причине в думают над тем, чтобы обжаловать решение судьи. При этом в клубе понимают, что УЕФА редко отменяет изначальные решения арбитров.

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